Поліція Сумщини закликає батьків та педагогів навчати дітей правилам дорожнього руху

Вирушаючи у самостійну путь до школи, дитина повинна не лише теоретично знати найпростіші правила безпеки на дорозі, а й беззаперечно їх дотримуватися. Найпростіший способом цього досягнути – показати на власному прикладі. Тож правоохоронці радять: візьміть за правило, відводячи малечу до школи, чітко та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Переходьте дорогу тільки на зелений колір світлофора, навіть якщо поблизу немає автівок. По дорозі звертайте увагу сина чи доньки на те, чому саме так ви вчиняєте, а не інакше. Покажіть, де, на вашу думку, ділянки дороги більш небезпечні, а тому потребують пильнішої уваги: перехрестя, заїзди-виїзди у двори, місця біля магазинів, де розвертається вантажний транспорт тощо. Покажіть дитині той шлях, який для неї є найбезпечнішим, хай навіть дорога буде трохи довшою і займе більше часу. До того ж, не зайвим буде також застерегти школярика і про іншу небезпеку – відкриті каналізаційні люки, неосвітлені ділянки дороги, неогороджені будівельні майданчики тощо. Попередьте, що небезпечно повертатися додому в темну пору доби через парки, сквери та лісонасадження – в цьому випадку дитину найкраще зустріти біля школи і разом повернутися додому.

Також не зайвим буде батькам, чиї діти користуються велосипедами, нагадати про правила дорожнього руху для водіїв даного виду транспорту. Перевірте наявність та справність захисного спорядження, адже, як показує практика, шолом на голові велосипедиста нерідко рятує людині здоров‘я, а й саме життя. Нагадайте, що перетинати дорогу по пішохідному переходу слід пішки, ведучи в руках свій двоколісник, а не на ньому.

Поліцейські звертаються до громадян, хто має у власності мопеди, скутери та мотоцикли: даючи своїм дітям згоду на користування цими транспортними засобами, пам‘ятайте, що у відповідності з пунктом 2.13 Правил дорожнього руху, право на керування ними мають особи, які досягли 16-річного віку і мають посвідчення категорії А1, А (А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 503 см або електродвигун потужністю до 4 кВт; А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 503 см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше).

Тож будьте свідомими власної відповідальності за здоров‘я і життя своїх дітей, і нехай вони ростуть щасливими та успішними, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.