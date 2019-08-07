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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14314

Сумчанин спас пожилую женщину от мошенников

Сегодня в отделении одного из государственных банков пожилая женщина чуть не перечислила все сбережения на счет мошенника, который под маской «внука» просил финансовой помощи.

Сегодня, 27 августа, очередной такой жертвой едва не стала пожилая сумчанка. Злоумышленники «разыграли» один из самых распространенных своих сценариев, от имени внука попросив о помощи. Молодой человек, который вел с ней разговор, звонил с неизвестного номера. Объяснил это тем, что якобы воспользовался телефоном своего друга. Сказал, что ему, мол, «срочно нужны 15 000 гривен». Голос в трубке бабушки показался голосом ее внука, поэтому, забыв обо всех делах, она собрала свои сбережения, и сразу же пошла к терминалу, чтобы как можно быстрее перечислить деньги.

Растерявшись, пенсионерка даже не догадалась перезвонить на мобильный внука, чтобы уточнить или хотя бы проверить информацию. Поскольку сама она не была особенно знакома с работой терминала, то попросила помощи у следующего в очереди мужчины. Тот сначала любезно согласился. Однако, узнав о причине перевода, предостерег женщину, что, скорее всего, она имеет дело с мошенниками. Более того, он посоветовал ей самой позвонить к внуку. Что бабушка, собственно, тут же и сделала. А когда убедилась, что с ним все в порядке, она успокоилась, и искренне поблагодарила своему помощнику за более чем уместный совет и спасение семейных сбережений.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от опрометчивых шагов, которые могут в дальнейшем стоить потери сбережений или ценных вещей. И призывают с осторожностью относиться к словам телефонных собеседников, кем бы они ни назывались, а всю полученную от них информацию тщательно проверять, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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