Сумчанин спас пожилую женщину от мошенников

Сегодня, 27 августа, очередной такой жертвой едва не стала пожилая сумчанка. Злоумышленники «разыграли» один из самых распространенных своих сценариев, от имени внука попросив о помощи. Молодой человек, который вел с ней разговор, звонил с неизвестного номера. Объяснил это тем, что якобы воспользовался телефоном своего друга. Сказал, что ему, мол, «срочно нужны 15 000 гривен». Голос в трубке бабушки показался голосом ее внука, поэтому, забыв обо всех делах, она собрала свои сбережения, и сразу же пошла к терминалу, чтобы как можно быстрее перечислить деньги.
Растерявшись, пенсионерка даже не догадалась перезвонить на мобильный внука, чтобы уточнить или хотя бы проверить информацию. Поскольку сама она не была особенно знакома с работой терминала, то попросила помощи у следующего в очереди мужчины. Тот сначала любезно согласился. Однако, узнав о причине перевода, предостерег женщину, что, скорее всего, она имеет дело с мошенниками. Более того, он посоветовал ей самой позвонить к внуку. Что бабушка, собственно, тут же и сделала. А когда убедилась, что с ним все в порядке, она успокоилась, и искренне поблагодарила своему помощнику за более чем уместный совет и спасение семейных сбережений.
Правоохранители еще раз предостерегают граждан от опрометчивых шагов, которые могут в дальнейшем стоить потери сбережений или ценных вещей. И призывают с осторожностью относиться к словам телефонных собеседников, кем бы они ни назывались, а всю полученную от них информацию тщательно проверять, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В праздничные дни на доверчивости жительниц Шостки мошенники обогатились более чем на 90 000 гривен....
Злоумышленники действовали по распространенной схеме обмана - дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и нужно заплатить деньги за «положительное решение» вопроса....
На этот раз снова «сработала» классическая мошенническая схема - полная предоплата за приобретение товара через Интернет....
Полицейские призывают быть осторожными при проведении операций купли-продажи через Интернет сеть....
В Шосткинский отдел полиции поступило сообщение от 52-летнего местного жителя, который в поисках работы через Интернет потерял деньги....