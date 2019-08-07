Завод, который травит Конотоп, пытаются закрыть через суд Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в судебном порядке останавливает производственную деятельность ГП «Поповский экспериментальный завод» до полного устранения нарушений санитарных норм.

В связи с загрязнением атмосферного воздуха на территории города Конотоп и многочисленными жалобами жителей города директор ГП «Поповский экспериментальный завод» обратился с заявлением в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области о внеплановом санитарно-эпидемиологическом обследовании предприятия с целью контроля за обращением с отходами, защиты атмосферного воздуха.

По результатам внеплановой проверки составлен акт санитарно эпидемического обследования от 16.07.2019, в котором установлено, что:

- на очистные сооружения от производства, без надлежащей очистки, через общую канализационную насосную станцию круглогодично отводятся хозяйственно-фекальные стоки многоэтажной жилой застройки с. Поповка;

- постоянный производственный лабораторный контроль за показателями сточной воды и речной воды предприятием не проводится;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха в зоне влияния объектов на протяжении предыдущих лет не проводился (исключая при подготовке для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух), по результатам исследований атмосферного воздуха на территории с. Поповка Конотопского района на границе санитарно-защитной зоны - 300м от бардоотстойника концентрация аммиака не отвечала требованиям гигиенических нормативов и составила 0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3;

- в связи с тем, что инвентаризация отходов на предприятии не проведена, отсутствуют данные о создаваемых отходов на предприятии; не определены места хранения отходов, кроме места удаления отходов МВИ «Бардонакопитеи»;

- паспорт места удаления отходов не имеет регистрационного номера и даты регистрации, кроме того ежегодного пересмотра данного паспорта не было;

- у предприятия отсутствуют разрешительные документы на осуществление операций в сфере обращения с отходами (разрешение или декларация об отходах);

- показатель общего образования отходов не определен; данных по образованию твердых бытовых отходов на предприятии отсутствуют, договоры на вывоз ТБО не заключены.

Об устранении указанных нарушений выдано предписание №57-10.1 / 19 от 16.07.2019.

В связи с тем, что данное предписание в установленные сроки не было выполнено, отделом правового обеспечения Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было подготовлено и подано исковое заявление в Сумской окружной административный суд о приостановлении производственной деятельности ГП «Поповский экспериментального завода» до полного устранения нарушений санитарных норм.

Постановлением Сумского окружного административного суда по делу № 480/3139/19 от 14.08.2019 открыто производство о приостановлении производственной деятельности указанного предприятия и назначено рассмотрение дела по 04.09.2019 в письменном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.