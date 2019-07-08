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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лучники отличились на кубке Украины

25 августа в Харькове закончился III этап Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие лучники Украины - представители г. Киев, Винницкой, Сумской, Черновицкой, Черниговской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Львовской и Харьковской областей. Всего участие в соревнованиях приняли около 180 спортсменов.

Первый комплект медалей спортсмены разыграли среди смешанных команд во всех категориях. В категории классического лука среди кадетов серебряными призерами стала сумская команда в составе Егора Леоненко и Елизаветы Пилипенко.

В личном зачете среди мужчин в классическом луке третье место занял Алексей Гунбин.

Среди женщин «золото» завоевала Ирина Хочина.

У кадетов третье место у Егора Леоненко.

Спорт Стрельба из лука
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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