Сумские лучники отличились на кубке Украины

В соревнованиях приняли участие сильнейшие лучники Украины - представители г. Киев, Винницкой, Сумской, Черновицкой, Черниговской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Львовской и Харьковской областей. Всего участие в соревнованиях приняли около 180 спортсменов.
Первый комплект медалей спортсмены разыграли среди смешанных команд во всех категориях. В категории классического лука среди кадетов серебряными призерами стала сумская команда в составе Егора Леоненко и Елизаветы Пилипенко.
В личном зачете среди мужчин в классическом луке третье место занял Алексей Гунбин.
Среди женщин «золото» завоевала Ирина Хочина.
У кадетов третье место у Егора Леоненко.
15-20 июля в Бухаресте проходил 2-й этап юношеского кубка Европы по стрельбе из лука....
Сегодня, 21 июля, в Чернигове завершился «Кубок Северщины» по стрельбе из лука....
Артем Овчинников и Полина Родионова победили команду США....
В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная универсиада....
С 1 по 7 июля в Берлине прошел заключительный четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука....