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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58466

В Сумской мэрии нашли оправдание засыхания деревьев в городе

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Утвердить традицию высадке деревьев для борьбы против вырубки лесов, выпускниками школ и вузов».

«В связи с неконтролируемой вырубкой лесов и изменением климата утвердить традицию высадки деревьев после окончания учебного года выпускниками школ и вузов. Также можно утвердить специальные дни каждого года и привлекать для высадки деревьев всех желающих жителей Сум, заранее согласовав места такой высадки.

Деревья высаживать в лесах, на некоторых охраняемых законом и в других местах требующих озеленения в соответствии с рельефа местности.

Кроме того, преимущество для определения места высадки и видов деревьев предоставлять местной власти», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронный петиция рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что традиционно в нашем городе с участием общественности в период с 20 марта по 22 апреля и с 20 октября до 22 ноября проводятся акции по посадке новых зеленых насаждений.

Эти периоды считаются наиболее оптимальными для приживления зеленых насаждений на новых местах.

Также информируем Вас, что неблагоприятные погодные условия, негативное влияние антропогенных факторов, ограниченные материально-технические возможности КП «Зеленстрой» и городского бюджета, к сожалению, становятся основными причинами высыхания большинства из высаженных саженцев.

Проблема не в количестве высаженных зеленых насаждений, а в обеспечении технологического и бережного ухода за ними в течение определенного периода их развития».

Общество Высадка деревьев Петиция
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