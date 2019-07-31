Сумчанам покажуть люблінські пейзажі Ретроспективна виставка «З Любліном у серці» відкриється у міській галереї 7 вересня.

Початок партнерських відносин між Любліном та Сумами сягає 2013 року, коли між двома містами була підписана Угода про співпрацю. Ці партнерські відносини охоплюють багато напрямків, серед яких співпраця в галузі культури і мистецтва займає одне з чільних місць.

У 2013-2014 рр. Сумська дитяча художня школа ім. М. Г. Лисенка уклала угоди про співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської та Комплексом шкіл образотворчого мистецтва ім. Ц. К. Норвіда в Любліні. У рамках реалізації цих угод, а також завдяки активній підтримці міста Люблін, близько 100 учнів та викладачів школи взяли участь у міжнародних пленерах та творчих обмінах. Така форма співпраці сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і розвитку творчого потенціалу учнів, зміцнює партнерські відносини між містами та створює перспективу для продовження навчання випускників Сумської дитячої художньої школи у навчальних закладах Любліна та усієї Польщі.

Результатом згаданих щорічних пленерів та творчих обмінів є колекція робіт учнів та викладачів школи, які засобами образотворчого мистецтва розповідають про Люблін, його архітектурні пам'ятки і незабутні краєвиди.

Запропонована вашій увазі виставка включає найкращі роботи сумської «люблініани» і є підсумком кількарічної плідної мистецької співпраці між культурними установами наших міст.