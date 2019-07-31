Сумчанам покажуть люблінські пейзажі

Початок партнерських відносин між Любліном та Сумами сягає 2013 року, коли між двома містами була підписана Угода про співпрацю. Ці партнерські відносини охоплюють багато напрямків, серед яких співпраця в галузі культури і мистецтва займає одне з чільних місць.
У 2013-2014 рр. Сумська дитяча художня школа ім. М. Г. Лисенка уклала угоди про співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської та Комплексом шкіл образотворчого мистецтва ім. Ц. К. Норвіда в Любліні. У рамках реалізації цих угод, а також завдяки активній підтримці міста Люблін, близько 100 учнів та викладачів школи взяли участь у міжнародних пленерах та творчих обмінах. Така форма співпраці сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і розвитку творчого потенціалу учнів, зміцнює партнерські відносини між містами та створює перспективу для продовження навчання випускників Сумської дитячої художньої школи у навчальних закладах Любліна та усієї Польщі.
Результатом згаданих щорічних пленерів та творчих обмінів є колекція робіт учнів та викладачів школи, які засобами образотворчого мистецтва розповідають про Люблін, його архітектурні пам'ятки і незабутні краєвиди.
Запропонована вашій увазі виставка включає найкращі роботи сумської «люблініани» і є підсумком кількарічної плідної мистецької співпраці між культурними установами наших міст.
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