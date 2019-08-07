Сумские копы остановили водителя под кайфом

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, экипаж патрульных остановил автомобиль Ford Focus, водитель которого нарушил ПДД. Его поведение показалась довольно странным стражам порядка. Он все время пытался убрать из поля зрения патрульных свою барсетку, к тому же, его поведение не соответствовало обстановке. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в барсетке бумажный сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое.
Поскольку водитель имел признаки наркотического опьянения, патрульные предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что последний категорически отказался. Поэтому инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. Также вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Житель Шостки, который недавно вернулся из мест лишения свободы, устроил на приусадебном участке своих родителей конопляную мини-плантацию....
В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
19 августа в «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов....
В «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....
Больше тысячи кустов конопли нашли работники Липоводолинского отделения полиции на территории заброшенной товарно-молочной фермы....