Сумские копы остановили водителя под кайфом Патрульные остановили водителя, который имел при себе вещества, похожие на наркотические, еще и сам имел признаки наркотического опьянения.

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, экипаж патрульных остановил автомобиль Ford Focus, водитель которого нарушил ПДД. Его поведение показалась довольно странным стражам порядка. Он все время пытался убрать из поля зрения патрульных свою барсетку, к тому же, его поведение не соответствовало обстановке. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в барсетке бумажный сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое.

Поскольку водитель имел признаки наркотического опьянения, патрульные предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что последний категорически отказался. Поэтому инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. Также вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.