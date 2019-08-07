В Шостке проходят обыски в институте «Укроборонпрома»

Об этом сообщает Шостка.INFO. Эту информацию подтвердил директор ГосНИИХП Владимир Щербань (в настоящее время он находится в отпуске). Сообщается, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований.
«Даже не могу представить, что могло стать поводом для таких мероприятий», – говорит Владимир Щербань.
Преступление произошло сегодня, 24 августа, около 6.00, в Локотском микрорайоне Шостки....
Руководителям предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности и подчиненности, рекомендовано пересмотреть графики работы, установив 3 сентября 2019 г....
В Сумской ОГА прошло заседание оперативного штаба по проверке готовности Сумской области к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов....
3 сентября Шостка громко отметит свое 280-летие....
Сегодня, 14 августа, на въезде в Шостку установили новый знак....