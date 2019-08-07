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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19280

В Шостке проходят обыски в институте «Укроборонпрома»

Сегодня, 27 августа, проходят обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, который входит в состав ГК «Укроборонпром».

Об этом сообщает Шостка.INFO. Эту информацию подтвердил директор ГосНИИХП Владимир Щербань (в настоящее время он находится в отпуске). Сообщается, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований.

«Даже не могу представить, что могло стать поводом для таких мероприятий», – говорит Владимир Щербань.

Право Обыск Укроборонпром Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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