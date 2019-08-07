Сумчанин изнасиловал 6-летнюю девочку

По ходатайству Сумской местной прокуратуры 33-летнему сумчанину, который подозревается в изнасиловании малолетней девочки, 23 августа 2019 года решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
В ходе следствия установлено, что мужчина около года проживал в г. Сумы с гражданской женой и ее 6-летней дочерью.
18 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что жена находилась в другой комнате, он изнасиловал девочку. Когда на крик ребенка в комнату зашла мать, муж заверил, что такое больше не повторится, извинился. Женщина поверила и не стала обращаться в правоохранительные органы.
«Однако через два дня девочку забрали к себе бабушка с дедушкой. Ребенок жаловался на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем девочка находится с бабушкой и дедушкой, которые уже начали процедуру лишения матери родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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