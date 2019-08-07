Сумчанам не «светит» освещение в городском парке

Получила стандартный ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение в Центральном парке им. Кожедуба».
«Парк культуры и отдыха имени Кожедуба И.Н. срочно нуждается освещения. Северная часть парка совсем темная, не работает ни один фонарь. Парк мог бы быть жемчужиной нашего города, зато находится во тьме, в которую страшно людям ходить. Кроме этого, через парк проходит кратчайший пешеходный маршрут с улицы Прокофьева до улицы Герасима Кондратьева или к началу улицы Харьковской.
Для людей, которые передвигаются по городу на велосипедах или пешком этот маршрут очень удобен, учитывая то, как трудно выехать общественным транспортом с Прокофьева. Однако в настоящее время этот маршрут опасен, поскольку в темноте можно упасть или стать жертвой нападения.
Так, 28.07.2019 г. произошло разбойное нападение в парке на одного из посетителей нашей общественной организации «Зеленый театр «Сумы».
Обращаем ваше внимание, что 23.07.2019 г. ОО «Зеленый театр «Сумы» обращалось к городским властям с попыткой решить указанный вопрос хотя бы частично.
Пожалуйста, помогите сделать наш парк лучшим и безопасным!», - писал автор петиции Лукьяненко Олесь Валериевич.
Ответ на электронную петицию:
«Выделение дополнительных средств в настоящее время удовольствие данной петиции невозможно. По состоянию на 01.08.2019 года сумма недовыполнения поступлений в общий фонд городского бюджета пропорционально 1/12 составляет 89200000 гривен (-8,2%).
Департаментом инфраструктуры будет предоставлено предложение для решения вопроса восстановления освещения территории в планы на следующий бюджетный год. Дополнительно направлено обращение в коммунальное предприятие «Горсвет» с просьбой расчета стоимости удовлетворения потребностей согласно данной петиции».
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