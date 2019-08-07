В Сумах будут бороться с парковкой междугородных автобусов заборами и знаками Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет на массовую парковку междугородних автобусов».

«Прошу запретить массовые парковки автобусов Сумы-Киев, Харьков, Полтава... в центре города. Пользуясь лазейками в законодательстве и оформив себя как "нерегулярные перевозки", эти службы такси совсем потеряли всякое чувство меры. Десятки автобусов припаркованных возле рынка, универмага "Киев", за МакДональдсом, мало того что мешают проезду транспорта (как частного, так и коммунального), так и приводят к тому что часть невоспитанных водителей стоящих автобусов кидает бычки, стаканчики и семечки прямо там. Я прекрасно понимаю желание хозяев этих компаний к экономии, но при отправлении 3-х автобусов в час (на 3 службы), зачем забивать город своим неиспользуемым транспортом??? Неужели у «Сервис-Люкса», «Элит Экспресса» и пр. нет никакого уважения к жителям города.

В городе есть пригородный автовокзал (в 100 м от массовых парковок этих автобусов), есть основной автовокзал (тоже в центре), есть аэропорт, который можно было бы таким образом оживить.

Предлагаю городской власти запретить эти массовые "отстои" автобусов, либо сократив их до момента посадки пассажиров, либо перенести их в специально предназначенное место», - писал автор петиции Алексенко Андрей Александрович.

Ответ на электронную петицию сводится к следующему:

«В прошлом году была создана и набрала необходимое количество голосов электронная петиция «Центр города Cумы - это самая удобная локации для транспортных перевозок», которой было поддержано отправления автобусов нерегулярных перевозок именно из центра города.

С целью решения вопроса согласования мест отправления автобусов, осуществляющих нерегулярные перевозки, было проведено совещание с руководителями служб, организующих нерегулярные перевозки. Однако они не согласились с предложенными местами.

Для решения вопроса благоустройства мест отправления автобусов, осуществляющих нерегулярные междугородные перевозки, рассматривается возможность установки вдоль ул. Набережная р.Стрелки в местах, где отсутствуют остановки общественного транспорта, металлического забора и планируется разработать соответствующий проект по установлению по ул. Набережная р. Стрелки (на электроопоре, расположенной вблизи здания №10/1 («Львовские круассаны») дорожного знака 3.35 «Стоянка запрещена», согласовать в установленном порядке данный проект в Управлении патрульной полиции в Сумской области и внедрить его в действие.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства».