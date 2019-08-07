«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины

Сегодня, 27 августа на стадионе «Юбилейный» в Сумах липоводолинцы принимали «Чайку» (Петропавловская Борщаговка) с Киевщины.
Уже на 9-й минуте счет открыли хозяева, - отличился Александр Медведев. Спустя 10 минут гости нарушили правила в штрафной площади, а Владислав Шарай реализовал пенальти. На 27-ой минуте он же сделал дубль.
В начале второго тайма гости один мяч отквитали, однако спусти 4 минуты Александр Лучик восстановил статус-кво. В итоге заслуженная победа хозяев поля 4:1. Теперь они ждут жеребьёвку третьего раунда, где им может попасться уже команда УПЛ.
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