«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины Единственный представитель Сумщины в кубке Украины по футболу липоводолинский «Альянс» прошел в третий раунд.

Сегодня, 27 августа на стадионе «Юбилейный» в Сумах липоводолинцы принимали «Чайку» (Петропавловская Борщаговка) с Киевщины.

Уже на 9-й минуте счет открыли хозяева, - отличился Александр Медведев. Спустя 10 минут гости нарушили правила в штрафной площади, а Владислав Шарай реализовал пенальти. На 27-ой минуте он же сделал дубль.

В начале второго тайма гости один мяч отквитали, однако спусти 4 минуты Александр Лучик восстановил статус-кво. В итоге заслуженная победа хозяев поля 4:1. Теперь они ждут жеребьёвку третьего раунда, где им может попасться уже команда УПЛ.