Сумчане с медалями чемпионата Украины по летнему биатлону 27 августа в Чернигове стартовал летний чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В первый день бежали спринты. Сумские биатлонисты и биатлонистки завоевали ????????????. Среди младших юношей (2004-2005 г.р.) чемпионом стал Богдан Борковский, вторым был Денис Редька; среди девушек бронзовой призеркой стала Ксения Кравченко. Среди средних девушек (2002-2003 г.р.) серебряной призеркой стала Татьяна Продан, бронзовой – Алина Ерьоменко. Среди старших юношей (2000-2001 г.р.) вторым был Владимир Кошман, среди девушек – бронза у Анастасии Дидоренко. 28 августа пройдут гонки преследования среди старших юношей и девушек, 29 августа – индивидуальные гонки среди средних и младших возрастных категорий, 30 августа – суперспринт, 31 августа – смешанные эстафеты.