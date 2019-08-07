Сумчане с медалями чемпионата Украины по летнему биатлону

В первый день бежали спринты. Сумские биатлонисты и биатлонистки завоевали ????????????.
Среди младших юношей (2004-2005 г.р.) чемпионом стал Богдан Борковский, вторым был Денис Редька; среди девушек бронзовой призеркой стала Ксения Кравченко.
Среди средних девушек (2002-2003 г.р.) серебряной призеркой стала Татьяна Продан, бронзовой – Алина Ерьоменко.
Среди старших юношей (2000-2001 г.р.) вторым был Владимир Кошман, среди девушек – бронза у Анастасии Дидоренко.
28 августа пройдут гонки преследования среди старших юношей и девушек, 29 августа – индивидуальные гонки среди средних и младших возрастных категорий, 30 августа – суперспринт, 31 августа – смешанные эстафеты.
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