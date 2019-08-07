В Шостке сбили мотоциклиста

Автомобиль ВАЗ 2109 не пропустил мотоцикл, в результате произошло столкновение. В аварии пострадал мотоциклист. На месте работали сотрудники полиции, была вызвана бригада «скорой помощи», пишет Шостка.инфо.
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