В Шостке сбили мотоциклиста Вечером 27 августа в районе на пересечении ул. Онуприенко и 6-й Гвардейской дивизии в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль ВАЗ 2109 не пропустил мотоцикл, в результате произошло столкновение. В аварии пострадал мотоциклист. На месте работали сотрудники полиции, была вызвана бригада «скорой помощи», пишет Шостка.инфо.