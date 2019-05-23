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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33208

Сумские чиновники игнорируют суд по смерти младенца в лифте

Сегодня, 28 августа, в Ковпаковском райсуде Сум должно было состояться подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек, связанное с гибелью младенца в лифте дома на Супруна, 32/1 2 января 2019 года.

Судят заммэра Сум Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» - по ч. 2 ст.272 УК.

Сегодня судебное заседание отложили из-за неявки представителей гражданских ответчиков по делу - ООО «Горсумылифт» и Сумского горсовета, пишет sumy.today.

Следующая попытка назначена на 24 сентября.

Право Смерть в лифте
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