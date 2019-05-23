Сумские чиновники игнорируют суд по смерти младенца в лифте

Судят заммэра Сум Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.
Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» - по ч. 2 ст.272 УК.
Сегодня судебное заседание отложили из-за неявки представителей гражданских ответчиков по делу - ООО «Горсумылифт» и Сумского горсовета, пишет sumy.today.
Следующая попытка назначена на 24 сентября.
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