На Сумщине перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео) На Сумщине прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу.

Общей группой в составе сотрудников пограничных оперативных подразделений Сумщины, Ямпольского ОП ГУНП в Сумской области, управления СБУ в Сумской области, под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры, выявлена и прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу, который действовал на территории нескольких районов Сумской области.

В частности, 24 августа во время непосредственного осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой лиц через государственную границу, задержан ряд лиц. Проведены санкционированные обыски, изъяты доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Злоумышленники при осуществлении преступных действий умело конспирировали свою деятельность, использовали скрытые средства связи, осуществляли разведку местности вблизи границы на предмет наличия пограничных нарядов.

Одному из фигурантов уголовного производства в установленном порядке объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается принятие решения по другим причастным лицам. Следственные действия продолжаются.

Стоит отметить, что фигурантам производства, в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины, грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 9 лет, сообщает госпогранслужба.