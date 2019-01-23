Президент України відзначив художника-графіка з Сумщини

Своїм Указом №616/2019 Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм «постановив присвоїти почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ» художникові-графіку з Сумської області Миколі Михайловичу Бондаренку.

Нагадаємо, народився Микола Михайлович Бондаренко 15 листопада 1949 року в с. Дмитрівка на Буринщині. Виконав понад 500 екслібрисів в техніці ліногравюри, гравюри на пластику. Мав персональні виставки в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Сполучених Штатах Америки, Японії. Брав участь у колективних закордонних виставках графіки в Італії, Німеччині, Франції, Бельгії, Великій Британії, Литві, Гонконгу, Китаю та інших країнах.

За унікальність ідейного та художнього задуму циклу робіт «Україна-1933: кулінарна книга» Указом Президента України від 2007 року Микола Михайлович нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. А книгу, створену у співавторстві із краєзнавцем Олександром Капітоненком «Корінням з Сумщини», занесено до каталогу Бібліотеки Конгресу США.

Микола Бондаренко також є автором ряду проектів, серед яких обласний Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні в селі Піски Буринського району, а також пам’ятника в селі Чернеча-Слобода за цією ж тематикою, пишей сайт Сумської ОДА.