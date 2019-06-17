Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06253

Определились финалисты летнего кубка АФС

26-27 августа прошли полуфиналы летнего кубка Сум по мини-футболу от Ассоциации футзала Сумщины.

В первой игре победитель определился только в серии послематчевых пенальти.

«Ощадбанк» - «Технология» 2:2 (5-4)

Голы: Игумнов (23, 24) — Петраков (7, 19)

Послематчевые шестиметровые удары: Сорока (+), Игумнов (+), Мороз (+), Нагернюк (+), Литний (+) — Пустовой (+), Пацюк (+), Головлёв (+), Береговой (+), Окопный (-).

Победитель второй пары определился в захватывающей борьбе всего лишь за две минуты до конца матча.

«Динамо» - «Lex-VSK СумБуд» 4:3

Голы: Сорока (14), Пукась (38), Дядченко (39) — Шелест (3), Елшанский (15), Линник (30), Кончаков (48).

Финал пройдет в пятницу, 30 августа, на поле ФЦ «Барса».

Спорт Мини-футбол
view counter

По тематике

Летний чемпионат АФС: определились пары 1/4 финала
12.08.2019 08:31

Летний чемпионат АФС: определились пары 1/4 финала

На прошлой неделе были сыграны матчи 9-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу....

Летний чемпионат АФС: результаты 8-го тура
02.08.2019 22:01

Летний чемпионат АФС: результаты 8-го тура

На этой неделе прошли матчи 8-го тура Летнего чемпионата Сум по мини-футболу....

Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура
20.07.2019 10:51

Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура

15-19 июля были сыграны матчи 6-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу....

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур
27.06.2019 17:44

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур

На этой недели прошли матчи 4-го тура Летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур
17.06.2019 16:18

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур

На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.