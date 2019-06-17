Определились финалисты летнего кубка АФС

В первой игре победитель определился только в серии послематчевых пенальти.
«Ощадбанк» - «Технология» 2:2 (5-4)
Голы: Игумнов (23, 24) — Петраков (7, 19)
Послематчевые шестиметровые удары: Сорока (+), Игумнов (+), Мороз (+), Нагернюк (+), Литний (+) — Пустовой (+), Пацюк (+), Головлёв (+), Береговой (+), Окопный (-).
Победитель второй пары определился в захватывающей борьбе всего лишь за две минуты до конца матча.
«Динамо» - «Lex-VSK СумБуд» 4:3
Голы: Сорока (14), Пукась (38), Дядченко (39) — Шелест (3), Елшанский (15), Линник (30), Кончаков (48).
Финал пройдет в пятницу, 30 августа, на поле ФЦ «Барса».
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