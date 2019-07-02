В Сумах утвердили план Эспланады

Во время обсуждения в проект решения было внесено немало изменений и дополнений в тот проект, который был принят градостроительным советом месяц назад. В результате «за» нашлось минимальное количество голосов.
На градостроительном совете Сум утвердили проект застройки нового микрорайона «Эспланада»....
Сегодня, 29 июля, в Сумах должно было пройти заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства....
Сегодня, 29 июля, состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства....
На прошлой неделе на проспекте Лушпы начали строить новую дорогу....
Горуправление архитектуры сообщило о начале процедуры рассмотрения и учета предложений общественности к проекту детального плана территории между ул. Харьковской и...