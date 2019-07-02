В Сумах утвердили план Эспланады Исполком Сумского горсовета проголосовал за детальный план микрорайона «Эспланада».

Во время обсуждения в проект решения было внесено немало изменений и дополнений в тот проект, который был принят градостроительным советом месяц назад. В результате «за» нашлось минимальное количество голосов.