Россиянка пыталась вывезти старинный самовар в РФ

В пункте пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки «Форд». На нем на выезд из Украины направлялась гражданка РФ 1981 года рождения. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в ней старинный самовар. Приблизительная дата изготовления предмета - конец XIX века.
Находку передано сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза относительно возможного культурно-исторической ценности предмета.
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