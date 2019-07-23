Россиянка пыталась вывезти старинный самовар в РФ 27 августа пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинный самовар.

В пункте пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки «Форд». На нем на выезд из Украины направлялась гражданка РФ 1981 года рождения. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в ней старинный самовар. Приблизительная дата изготовления предмета - конец XIX века.

Находку передано сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза относительно возможного культурно-исторической ценности предмета.