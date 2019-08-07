У сумчанки вытащили телефон в магазине

В ходе расследования установлено, что 24 августа, злоумышленник, находясь в одном из магазинов в центре города, умудрился вытянуть мобильный из кармана джинсов посетительницы и быстро уйти незамеченным.
По фактам кражи полиция открыла уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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