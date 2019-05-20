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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03260

Сумской каратист стал мастером спорта международного класса

Сумчанин Игорь Угнич в Японии получил звание мастера спорта международного класса.

Об этом спортсмен сообщил в Фейсбуке.

«УТС национальной сборной команды Украины. Вручение спортивных званий. Теперь я МСМК по олимпийской версии каратэ WKF (МСМК по стилевому каратэ у меня было давно)», - написал он.

Кстати, учебно-тренировочные сборы проходят в Японии, где в следующем году пройдет летняя Олимпиада.

Спорт Каратэ
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