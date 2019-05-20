Сумской каратист стал мастером спорта международного класса

Об этом спортсмен сообщил в Фейсбуке.
«УТС национальной сборной команды Украины. Вручение спортивных званий. Теперь я МСМК по олимпийской версии каратэ WKF (МСМК по стилевому каратэ у меня было давно)», - написал он.
Кстати, учебно-тренировочные сборы проходят в Японии, где в следующем году пройдет летняя Олимпиада.
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