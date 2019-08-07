Никто не захотел арендовать КСПУ Городские власти хотят дать Сумскому НПО 10 млн грн.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко на заседании исполкома 28 августа в рамках обсуждения проекта решения «О ходе выполнения решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 09.04.2019 No 224 «О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».

По словам мэра Сум, предложение от АО «Сумское НПО» по аренде Котельной Северного промузла, которая обслуживает примерно треть сумских многоэтажек центральным отоплением, никто не принял.

- Было четыре компании, которым предлагали арендовать КСПУ, в том числе ООО «Сумытеплоэнерго», но никто не взялся, - сообщил г-н Лысенко. – Сейчас речь идет о предоплате за тепло для бюджетной сферы на сумму 10 млн грн для подготовки Котельной к отопительному сезону. Также идут переговоры по реструктуризации задолженности за газ, чтобы получить номинацию на новый сезон. Сейчас все эти вопросы на стадии обсуждения.

Кроме того, как стало известно, ЖЭКами практически не ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Об этом заявила начальник отдела жилищного хозяйства Татьяна Власенко. По ее словам, актов готовности по домам очень мало по сравнению с прошлым годом.

В итоге решение приняли, поставив сроки подписания актов 20 сентября как для ЖЭКов, так и для теплоснабжающих организаций.