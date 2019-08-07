Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24193

Никто не захотел арендовать КСПУ

Городские власти хотят дать Сумскому НПО 10 млн грн.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко на заседании исполкома 28 августа в рамках обсуждения проекта решения «О ходе выполнения решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 09.04.2019 No 224 «О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».

По словам мэра Сум, предложение от АО «Сумское НПО» по аренде Котельной Северного промузла, которая обслуживает примерно треть сумских многоэтажек центральным отоплением, никто не принял.

- Было четыре компании, которым предлагали арендовать КСПУ, в том числе ООО «Сумытеплоэнерго», но никто не взялся, - сообщил г-н Лысенко. – Сейчас речь идет о предоплате за тепло для бюджетной сферы на сумму 10 млн грн для подготовки Котельной к отопительному сезону. Также идут переговоры по реструктуризации задолженности за газ, чтобы получить номинацию на новый сезон. Сейчас все эти вопросы на стадии обсуждения.

Кроме того, как стало известно, ЖЭКами практически не ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Об этом заявила начальник отдела жилищного хозяйства Татьяна Власенко. По ее словам, актов готовности по домам очень мало по сравнению с прошлым годом.

В итоге решение приняли, поставив сроки подписания актов 20 сентября как для ЖЭКов, так и для теплоснабжающих организаций.

Общество Аренда КСПУ КСПУ Отопительный сезон
view counter

По тематике

Вчера 10:06

Сумское НПО хочет от города предоплату за тепло

Такое предложение поступило от Сумского НПО городской власти....

22.08.2019 10:33

Не только Сумы, но и Шостка может оказаться без отопления этой зимой

В Сумской ОГА прошло заседание оперативного штаба по проверке готовности Сумской области к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов....

19.08.2019 14:30

В Сумской ОГА услышат каждого: если есть проблемы в подготовке к зиме

Вр. и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик поставила задачу, чтобы отопительный сезон начался вовремя, и люди безусловно получили тепло....

В Сумской ОГА решали, как не допустить срыва отопительного сезона в Сумах
15.08.2019 16:37

В Сумской ОГА решали, как не допустить срыва отопительного сезона в Сумах

Сегодня, 15 августа, в Сумской облгосадминистрации прошло совещания с представителями «Сумского НПО» и руководством Сум.... 1

Стала известна стоимость аренды КСПУ
13.08.2019 14:57

Стала известна стоимость аренды КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко на заседании временной контрольной комиссии по вопросам теплообеспечения города озвучил стоимость аренды целостного имущественного комплекса Котельной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.