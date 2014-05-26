На Сумщине зафиксирована 39-ая смерть на воде

Люди пытаются насладиться последними днями купального сезона. Этому способствует жаркая погода. Однако нельзя забывать об осторожности. Помните, вода ошибок не прощает!
27 августа в с. Кохановка работниками Конотопской водолазно-спасательной службы из естественного водоема было поднято на поверхность тело местного жителя 1957 г.р. Обстоятельства и причины его гибели выясняли правоохранители.
Всего с начала года на Сумщине водная стихия унесла жизни 39 человек. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте следующие правила: ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах, следите друг за другом, не заплывайте слишком далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра!
Как показывает статистика, нарушение именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.
Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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