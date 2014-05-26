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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине зафиксирована 39-ая смерть на воде

Лето уже подходит к концу, но это не влияет на количество отдыхающих на водоемах.

Люди пытаются насладиться последними днями купального сезона. Этому способствует жаркая погода. Однако нельзя забывать об осторожности. Помните, вода ошибок не прощает!

27 августа в с. Кохановка работниками Конотопской водолазно-спасательной службы из естественного водоема было поднято на поверхность тело местного жителя 1957 г.р. Обстоятельства и причины его гибели выясняли правоохранители.

Всего с начала года на Сумщине водная стихия унесла жизни 39 человек. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте следующие правила: ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах, следите друг за другом, не заплывайте слишком далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра!

Как показывает статистика, нарушение именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.

Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Смерть на воде
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