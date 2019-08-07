Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

На выходных на Сумщине будет снова сухо и по-летнему тепло, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
29-30 августа без осадков, ветер восточный 5-10 м/с, температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +20 .. + 25 °С.
31 августа - 1 сентября: без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +23 .. + 28 °С.
Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...