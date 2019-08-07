Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26119

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели.

На выходных на Сумщине будет снова сухо и по-летнему тепло, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

29-30 августа без осадков, ветер восточный 5-10 м/с, температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +20 .. + 25 °С.

31 августа - 1 сентября: без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +23 .. + 28 °С.

Общество Прогноз погоды
view counter

По тематике

23.08.2019 09:32

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Праздничные дни в Сумской области пройдут под влиянием антициклона, ожидается теплая, сухая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....

22.08.2019 17:11

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

20.08.2019 16:58

Прогноз погоды на Сумщине на три дня

Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....

16.08.2019 17:52

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...

15.08.2019 17:30

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.