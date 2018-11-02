В Сумах установят два памятника, третий на подходе

Первый будет установлен на ул. Горького. Это будет памятник не только Семену Сапуну, но и всем репрессированным в 30-40-х годах ХХ века.
Второй – на ул. Ярослава Мудрого.
Также было проголосовано решение «О внесении на рассмотрение Сумского городского совета вопрос установление памятника «Героям Майдана» в сквере Небесной Сотни в г. Сумы».
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