«Альянсу» в кубке Украины попался аутсайдер первой лиги

Сегодня, 28 августа, прошла жеребьевка третьего раунда кубка Украины по футболу.
На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавляются ещё два клуба Первой лиги («Черноморец» и «Агробизнес»), а также 6 клубов УПЛ, которые на данный момент занимают места в нижней шестёрке лиги.
Напомним, что с третьего раунда Кубка в турнире вводится посев - это значит, что клубы УПЛ будут разведены между собой на этом этапе, равно как не будет больше встреч между представителями Второй лиги.
Базовая дата встреч третьего раунда - 25 сентября.
Липоводолинскому «Альянсу» выпало играть против ФК «Балканы» (Заря, Одесская область) из первой лиги. Сейчас зарянцы занимают 14-ое место в первой лиге (из 16 команд) с 4 очками после 5 встреч.
Результаты жеребьёвки
«Кремень» Кременчуг - «Олимпик» Донецк
«Николаев» - «Черноморец» Одесса
«Оболонь-Бровар» Киев - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни
«Минай» - «Волынь» Луцк
«Альянс» Липовая Долина - «Балканы» Заря
«Буковина» Черновцы - «Львов»
«Ингулец» Петрово - «Карпаты» Львов
«Диназ» Вышгород - «Александрия»
«Рух» Львов - «Маруиполь»
«Агробизнес» Волочиск - «Днепр-1»
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