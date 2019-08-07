«Альянсу» в кубке Украины попался аутсайдер первой лиги Единственный представитель Сумщины в кубке Украины получил соперника в третьем раунде.

Сегодня, 28 августа, прошла жеребьевка третьего раунда кубка Украины по футболу.

На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавляются ещё два клуба Первой лиги («Черноморец» и «Агробизнес»), а также 6 клубов УПЛ, которые на данный момент занимают места в нижней шестёрке лиги.

Напомним, что с третьего раунда Кубка в турнире вводится посев - это значит, что клубы УПЛ будут разведены между собой на этом этапе, равно как не будет больше встреч между представителями Второй лиги.

Базовая дата встреч третьего раунда - 25 сентября.

Липоводолинскому «Альянсу» выпало играть против ФК «Балканы» (Заря, Одесская область) из первой лиги. Сейчас зарянцы занимают 14-ое место в первой лиге (из 16 команд) с 4 очками после 5 встреч.

Результаты жеребьёвки

«Кремень» Кременчуг - «Олимпик» Донецк

«Николаев» - «Черноморец» Одесса

«Оболонь-Бровар» Киев - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни

«Минай» - «Волынь» Луцк

«Альянс» Липовая Долина - «Балканы» Заря

«Буковина» Черновцы - «Львов»

«Ингулец» Петрово - «Карпаты» Львов

«Диназ» Вышгород - «Александрия»

«Рух» Львов - «Маруиполь»

«Агробизнес» Волочиск - «Днепр-1»