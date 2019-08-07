Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28190

«Альянсу» в кубке Украины попался аутсайдер первой лиги

Единственный представитель Сумщины в кубке Украины получил соперника в третьем раунде.

Сегодня, 28 августа, прошла жеребьевка третьего раунда кубка Украины по футболу.

На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавляются ещё два клуба Первой лиги («Черноморец» и «Агробизнес»), а также 6 клубов УПЛ, которые на данный момент занимают места в нижней шестёрке лиги.

Напомним, что с третьего раунда Кубка в турнире вводится посев - это значит, что клубы УПЛ будут разведены между собой на этом этапе, равно как не будет больше встреч между представителями Второй лиги.

Базовая дата встреч третьего раунда - 25 сентября.

Липоводолинскому «Альянсу» выпало играть против ФК «Балканы» (Заря, Одесская область) из первой лиги. Сейчас зарянцы занимают 14-ое место в первой лиге (из 16 команд) с 4 очками после 5 встреч.

Результаты жеребьёвки

«Кремень» Кременчуг - «Олимпик» Донецк

«Николаев» - «Черноморец» Одесса

«Оболонь-Бровар» Киев - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни

«Минай» - «Волынь» Луцк

«Альянс» Липовая Долина - «Балканы» Заря

«Буковина» Черновцы - «Львов»

«Ингулец» Петрово - «Карпаты» Львов

«Диназ» Вышгород - «Александрия»

«Рух» Львов - «Маруиполь»

«Агробизнес» Волочиск - «Днепр-1»

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
view counter

По тематике

«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины
Вчера 21:51

«Альянс» прошел уже второго соперника в кубке Украины

Единственный представитель Сумщины в кубке Украины по футболу липоводолинский «Альянс» прошел в третий раунд....

Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)
Вчера 12:39

Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)

Единственный представитель Сумщины липоводолинский «Альянс» сыграет дома против «Чайки» с Киевщины....

Сумские аматоры продолжают лидировать в чемпионате Украины
26.08.2019 15:18

Сумские аматоры продолжают лидировать в чемпионате Украины

24-25 августа были сыграны матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

У кубка Сумщины новый обладатель
24.08.2019 18:01

У кубка Сумщины новый обладатель

Сегодня 24 августа в Сумах прошел финал кубка области по футболу....

«Альянс» впервые победил в чемпионате Украины
23.08.2019 21:06

«Альянс» впервые победил в чемпионате Украины

Сегодня, 23 августа, в Сумах прошла игра 5-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.