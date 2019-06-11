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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48604

Мэр Сум лишился одного зама

Заммэра Сум Ольга Волошина уволилась с должности.

Об этом она сообщила «Данкору» в телефонном разговоре. По ее словам, вчера у нее был последний день отпуска, а с сегодняшнего дня она уволилась по соглашению сторон.

Будучи заммэра, до августа 2019 года курировала Центр предоставления админуслуг, инспекцию по благоустройству, админкомиссию, отдел торговли и службу 15-80. С 19 августа распоряжением мэра часть ее структурных подразделений перераспределили между другими замами, оставив ей только отдел торговли.

Напомним: до заммэрства она была депутатом горсовета от партии БПП «Солидарность» и директором школы № 3. Заммэром стала весной 2017 года. В 2019 году баллотировалась в народные депутаты по округу № 157. Набрала 1,53 % голосов сумчан.

Политика Заммэра Ольга Волошина Увольнение
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