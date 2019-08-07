Тростянчанин обокрал работодателя и родную мать Соблазнился молодой человек на чужие продукты и деньги, а у матери украл два мобильных терминала.

Этот молодой человек попал в поле зрения сотрудников полиции Тростянец еще будучи несовершеннолетним, поскольку неоднократно совершал имущественные преступления. Он некоторое время находился на учете правоохранителей как несовершеннолетний правонарушитель, с ним проводилась соответствующая пояснительная и профилактическая работа, поэтому парень хорошо знал, что за любое преступление законом предусмотрена ответственность. И все же, очевидно, соблазн оказалась сильнее здравого смысла.

Придя к матери в гости, 22-летний молодой человек воспользовался моментом и потихоньку забрал у нее два мобильных телефона. Женщина, обнаружив на следующее утро кражу гаджетов, сразу обратилась за помощью в полицию, и поделилась своими подозрениями о личности вора. Полицейские проверили ее версию, и действительно, изъяли у ее сына оба телефона. Сам же парень признался в содеянном и пояснил, что хотел продать «добычу», но не успел - работники полиции оперативно отреагировали на сообщение о преступлении.

«В ходе проверки по факту этой кражи наши полицейские установили причастность юноши к другому преступлению, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Работая барменом в местном кафе, и имея свободный доступ к кассе и продуктам, парень за несколько раз вынес деньги в сумме 600 гривен и продуктов на 900 гривен. Похищенное сразу прогуливал с друзьями. И хотя сейчас он говорит, что раскаивается в содеянном, все же это не освобождает его от уголовной ответственности».

Следователями Тростянецкого отделения полиции открыто сразу два уголовных производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - до трех лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют на причастность парня к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.