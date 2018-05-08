У Сумах відкриють пам’ятний знак загиблому студенту-воїну

Пам’ятний знак зведено на честь студентів-захисників Батьківщини за ініціативи студентського самоврядування університету.
Городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект памятной композиции к 200-летию со дня рождения классика украинской литературы, нашего земляка...
Торжества по случаю открытия памятного знака армянского народа хачкара состоятся в воскресенье, 18 ноября, в 12-00 в сквере «Дружба» (напротив...
В селе Дунаец открыт памятный знак выдающемуся земляку Николаю Маркевичу....
В апелляционном суде оспорят домашний арест молодых людей, которые осквернили памятный знак Героям Майдана....
В поселке Победа Новоайдарского района состоялось открытие памятного знака в честь военнослужащих 27-й отдельной реактивной артиллерийской Сумской бригады Вооруженных сил...