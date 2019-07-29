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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:482

«Food Centre – СумДУ» уступил «ХИТу»

27 августа в Киеве сумская команда провела товарищеский матч против прошлогоднего бронзового призера Экстра-лиги.

Подопечные Сергея Песоцкого и Владимира Саенко сыграли два тайма по 35 минут, в которых уступили с общим счетом 1:6. В составе нашей команды отличился Руслан Острога. Далее команда двинулась на турнир в Львов, где завтра в 17:30 стартуют матчем с чемпионом последних трех сезонов - командой «Продексим» Херсон.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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