В ДТП на Сумщине пострадали два сумчанина

«В салоне авто был пассажир 1966 года рождения, также сумчанин. Он получил телесные повреждения в виде раны левой теменной области, закрытый перелом левой шейки бедра. Оба госпитализированы», - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова.
Открыто уголовное производство по ст.286 ч.1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), пишет 0542.ua.
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