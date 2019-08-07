В ДТП на Сумщине пострадали два сумчанина Сегодня, 28 августа, на дороге около села Серобабино Лебединского района сумчанин 1975 года рождения, который был за рулем автомобиля «Рено Лагуна», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом и перекидыванием автомобиля.

«В салоне авто был пассажир 1966 года рождения, также сумчанин. Он получил телесные повреждения в виде раны левой теменной области, закрытый перелом левой шейки бедра. Оба госпитализированы», - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова. Открыто уголовное производство по ст.286 ч.1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), пишет 0542.ua.