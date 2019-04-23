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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39238

Сумская вода снова будет с хлором

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе.

С 28 августа по 2 сентября будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции. В связи с выполнением профилактических работ вода временно может иметь запах хлора в районе Химгородка, Басов, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Генерала Чеснова и прилегающих к ним улиц.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Общество Хлорка
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