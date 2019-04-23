Сумская вода снова будет с хлором КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе.

С 28 августа по 2 сентября будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Пришибской насосной станции. В связи с выполнением профилактических работ вода временно может иметь запах хлора в районе Химгородка, Басов, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Генерала Чеснова и прилегающих к ним улиц.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.