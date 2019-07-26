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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34145

На Сумской границе задержали контрабандный табак и кофейные капсулы

Сумские таможенники предотвратили контрабандное перемещение через границу табака для кальяна и кофейных капсул.

На днях в зону таможенного контроля таможенного поста «Бачевск» прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, который направлялся из России. Формой прохождения таможенного контроля мужчина выбрал «зеленый коридор» - полосу упрощенного таможенного контроля, чем заявил об отсутствии каких-либо товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Однако, при осмотре транспортного средства, таможенниками было обнаружено 795 пачек кофейных капсул (по 10 в каждой пачке) и табак для кальяна «Adalia» в количестве 84 банки по 1 кг каждая.

В соответствии со ст. 378 Таможенного кодекса Украины вышеупомянутый товар ограничен к перемещению через таможенную границу и подлежит обязательному декларированию.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Право Граница контрабанда
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