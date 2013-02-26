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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1041

На Сумщине пройдет военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань

С 2013 года ежегодно 2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов проходит военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань.

Воссоздают события 1941 г., когда советские войска вели героическую оборону рубежей на реке Эсмань. Сражение на Эсмани – малоизвестная страница Великой Отечественной. В августе 1941 г. 28-й мотострелковый полк оперативных войск НКВД СССР во главе с полковником Гавришем был переброшен на железнодорожную станцию Терещенская. Подразделение противостояло войскам 2-й танковой группы вермахта под командованием Гудериана. Полк должен был помешать фашистам ударить в тыл Красной Армии. На берегах Эсмани возле железнодорожного разъезда Пиротчино находились позиции главных сил нашего подразделения. Героическая оборона этих рубежей продолжалась с 29 августа по 2 сентября 1941 г. Мощный удар по нашим войскам был нанесен 1 сентября. В бой бросили 3-я танковую дивизию «Берлин-Бранденбург» (командующий генерал-лейтенант Модель). В основном она была укомплектована легкими танками Pz Kpfw II. 13 часов фашисты безуспешно штурмовали советские позиции. Красноармейцев обстреливали танки и артиллерия, их бомбили с воздуха…

Бой на Эсмани реконструируют члены военно-патриотических и спортивных организаций Шостки и Кролевца. Возле памятного знака традиционно проходит митинг при участии руководителей Шостки и близлежащих районов, представителей ветеранских организаций, общественность…

Не будет исключением и текущий год. Как сообщает начальник отдела культуры Шосткинского горсовета Игорь Фатун, в понедельник, 2 сентября, состоится реконструкция боя на р. Эсмань. Начало в 15:00.

Приглашают всех желающих. На мероприятие можно будет доехать автобусами, которые будут отправляться от Шосткинского горисполкома в 14:00, пишет Шостка.инфо.

Общество Военно-историческая реконструкция Эсмань
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