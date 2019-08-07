Шосткинский завод «Импульс» посетил гендиректор «Укроборонпрома» 27 августа, на ШКЗ «Импульс» приезжал генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин.

В «Укроборонпром» новость о приезде Павла Букина не прокомментировали. На сайте государственного концерна появилась информация о том, что на «Импульсе», который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного оружия и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, замыкающий полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершена установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков, пишет Шостка.инфо.

«Це – новий цех із новітніми верстатами, призначеними для високоточної обробки. Його створено у рекордні терміни завдяки координації основних державних стейкхолдерів – Кабміну, МЕРТ, Концерну та заводу “Імпульс”. Вже найближчим часом розпочнеться виробництво комплектуючих, вкрай необхідних для завершення створення замкнутого циклу виробництва артилерійських боєприпасів та ракетного озброєння. Фактично, вперше з історії України ми створюємо підприємство, яке здатне у необхідній кількості виробляти всю номенклатуру засобів ініціювання до всіх артилерійських снарядів та ракетного озброєння», – проинформировал гендиректор «Укроборонпрома».

Он отметил, что аналогичные центры сейчас создаются в каждом кластере «Укроборонпрома». Речь идет о харьковском завод им. Малышева, запорожской «Искре», луцком «Моторе» и еще с десятке предприятий концерна. «Наразі концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних підприємств за 30 років», – подчеркнул Павел Букин.

Для организации производства на «Импульсе» проведены масштабные работы по подготовке цеха, который отвечает международным нормам высокоточного производства. Пол залит специальным полимерным покрытием высокой прочности, способным выдержать станки весом более 5 тонн. Для обеспечения стабильного режима влаги и температуры налажена система кондиционирования и фильтрации воздуха. Кроме того, обновлена система электропитания, освещение и применены энергосберегающие технологии.

«Вже завершено 90% робіт із запуску високоточного виробничого майданчика. Впродовж наступних 30-50 днів триватиме налагодження усіх верстатів. На новому обладнанні ми вироблятимемо деталі із точністю, яка вимірюється у мікронах. Окрім того, завдяки цим верстатам ми значно знизимо собівартість продукції. Для розуміння: востаннє таке масштабне оновлення обладнання відбувалося десятки років тому. Тобто, ці новітні верстати сформують виробничі потужності “Імпульсу” на наступні десятиріччя», – заявил директор казенного завода «Импульс» Евгений Чернов.