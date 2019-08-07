Сумские биатлонисты снова с медалями чемпионата Украины

Анастасия Дидоренко на трассе
Сегодня, 28 августа, прошли гонки преследования среди старших юношей и девушек (2000-2001 г.р.). Среди призеров были и сумчане: «серебро» у Анастасии Дидоренко, «бронза» у Владимира Кошмана.
Завтра в программе индивидуальные гонки среди средних и младших возрастных категорий, 30 августа – суперспринт, 31 августа – смешанные эстафеты.
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