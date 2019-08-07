ГБР провело обыски в Шостке из-за присвоения средств в институте «Укроборонпрома» Вчерашние обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов в Шостке проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс службу Государственного бюро расследований. О завладении каким именно имуществом идет речь, в ГБР пообещали сообщить завтра в связи с тем, что по состоянию на сегодня следственные действия еще не завершены.

Напомним: Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Шостке входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром».