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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:52170

ГБР провело обыски в Шостке из-за присвоения средств в институте «Укроборонпрома»

Вчерашние обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов в Шостке проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс службу Государственного бюро расследований. О завладении каким именно имуществом идет речь, в ГБР пообещали сообщить завтра в связи с тем, что по состоянию на сегодня следственные действия еще не завершены.

Напомним: Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Шостке входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром».

Право ГБР Обыск Укроборонпром Шостка
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