ГБР провело обыски в Шостке из-за присвоения средств в институте «Укроборонпрома»

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс службу Государственного бюро расследований. О завладении каким именно имуществом идет речь, в ГБР пообещали сообщить завтра в связи с тем, что по состоянию на сегодня следственные действия еще не завершены.
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