Сумчанина ограбили на остановке Мгновенная реакция заявителя помогла патрульным задержать мужчину, вероятно причастного к краже его же денежных средств.

ЧП произошло на остановке общественного транспорта на проспекте Михаила Лушпы, когда заявитель ждал автобус. Будто почувствовав что-то неладное, он увидел, что неизвестный ему мужчина вытащил из его кармана денежные средства в размере 1000 гривен. 67-летний мужчина схватил злоумышленника за руку, но тот начал убегать. Получив сообщение о данном событии, патрульные мгновенно прибыли и обнаружили 42-летнего беглеца на улице Сумско-Киевских дивизий. Увидев стражей порядка, гражданин пытался избавиться от похищенных средств, однако инспекторы помешали ему это сделать и задержали.

На место же патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.