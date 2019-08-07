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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20258

Сумчанина ограбили на остановке

Мгновенная реакция заявителя помогла патрульным задержать мужчину, вероятно причастного к краже его же денежных средств.

ЧП произошло на остановке общественного транспорта на проспекте Михаила Лушпы, когда заявитель ждал автобус. Будто почувствовав что-то неладное, он увидел, что неизвестный ему мужчина вытащил из его кармана денежные средства в размере 1000 гривен. 67-летний мужчина схватил злоумышленника за руку, но тот начал убегать. Получив сообщение о данном событии, патрульные мгновенно прибыли и обнаружили 42-летнего беглеца на улице Сумско-Киевских дивизий. Увидев стражей порядка, гражданин пытался избавиться от похищенных средств, однако инспекторы помешали ему это сделать и задержали.

На место же патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.

Право Кража
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