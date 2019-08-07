Сумские футзалисты минимально проиграли чемпиону «FoodCentre-СумДУ» стартовал с поражения во Львове.

28 августа подопечные Сергея Песоцкого и Владимира Саенко сыграли свой первый матч на «Кубке Львовщины». Экзаменатором был действующий чемпион - «Продэксим» из Херсона. Хотя результат получился неудовлетворительным, однако игра со стороны нашей команды, показалась очень даже ничего. Надеемся, что результат придет в следующих матах.

МФК «Продексим» (Херсон) - ФК «Food Centre-СумГУ» (Сумы) - 4:3

Голы: Белоцерковец - 2, Корсун, Зварыч, - Зеленский, Катеринин, Ланко (авт.).

«Продэксим»: Цыпун, Бакинский, Савенко, Ричард, Даниэль, Скорый, Сорокин, Зварыч, Рониньо, Волянюк, Шотурма, Ланко, Белоцерковец, Бессалов, Корсун.

«FoodCentre-СумДУ»: Козаченко, Радченко, Прощенко, Таранченко, Бурдюг, Гуреев, Зеленкевич, Овсянников, Зеленский, Катеринин, Петухов, Ханюков, Острога.

Сегодня сумчане сыграют товарищеский матч против львовской «Энергии».