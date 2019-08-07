В Нижнем Песчаном отключили воду Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с. Нижнее Песчаное.

Из-за порыва водосети диаметром 100 мм по ул. Лесная, 2 сегодня, 29 августа, с 7:30 прекращена подача воды в дома с.Нижнее Песчаное. После устранения водопроводной аварии водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.