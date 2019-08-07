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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41148

В Нижнем Песчаном отключили воду

Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с. Нижнее Песчаное.

Из-за порыва водосети диаметром 100 мм по ул. Лесная, 2 сегодня, 29 августа, с 7:30 прекращена подача воды в дома с.Нижнее Песчаное.

После устранения водопроводной аварии водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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