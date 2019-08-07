Кто из сумчан и почему сегодня без воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 9, ул. Харьковская, 6/2 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Петропавловская, 76 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 38 (течь трубы холодной воды в межэтажных перекрытиях квартир), ул. Мира, 9 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Харьковская, 58Б (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 12/2 (замена труб холодной воды в квартире), ул. Металлургов, 73 (замена коренного крана холодной воды в квартире).