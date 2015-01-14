Новые сумские нардепы уже заседают в Верховной Раде (обновляется)

Нардепы от Сумщины уже начали выкладывать в Фейсбуке фото.
«Присягу склав, картку для голосування отримав, готовий до рішучих дій!
Робота планується до самого ранку», - написал депутат по 158-му округу Игорь Васильев.
«Перший робочий день народних обранців IX скликання! Депутати від Сумщини готові до роботи ! Все буде Україна!», - написал Михаил Аначенко, который прошел по списку партии «Слуга народа».
«Навчання, кілька тижнів підготовки до роботи у складі комітету гуманітарної та інформполітики, розробка законопроектів, зустрічі з Президентом, консультації експертів, щоденний зв'язок з моєю командою і ось - мій перший день у сесійній залі. Сьогодні буде прийнято низку важливих, вкрай необхідних країні законів, сьогодні буде сформовано уряд. Ми маємо відновити довіру людей до парламенту і виправдати сподівання народу. Країні потрібні зміни, і обіцяю, що моє 197 крісло у Верховній Раді не пустуватиме!», написала нардеп от Сум Татьяна Рябуха.
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