У Сумах вшанували пам'ять загиблих героїв України У Сумах вшанували пам'ять героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Представники влади разом із громадськістю поклали квіти до могил захисників нашої держави на Алеї Героїв.

По всій області на знак жалоби сьогодні приспущені прапори, зранку відслужили молебні за загиблими бійцями.

Представники обласної влади повідомили у коментарях для засобів масової інформації, що наразі розглядається питання щодо створення окремого рахунку для надання фінансової допомоги сім’ям бійців, що загинули під Іловайськом.

Заступник голови облдержадміністрації Іван Боршош зазначив: «Найменше, що ми можемо зробити, це пам’ятати цих хлопців, на прикладах їхньої мужності виховувати дітей і онуків. Будь яка держава пишається своїми героями, які за покликом серця встали на її захист. Але сім’ї загиблих потребують від нас не лише підтримки, а й допомоги у різних життєвих обставинах».

Нагадаємо: 29 серпня 2014 року у так званому Іловайському котлі загинуло 366 осіб і 158 вважаються зниклими безвісти. Втрати Сумщини в цих боях: 7 загиблих і один чоловік вважається зниклим безвісти.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України відтепер щорічно відзначатиметься в нашій державі 29 серпня згідно з Указом Президента України від 23 серпня 2019 року №621/2019.