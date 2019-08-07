Завтра у Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

Щорічний фестиваль історичної реконструкції, який був започаткований 4 роки тому, переріс з просто історичного турніру в невеликий розважальний комплекс.
У програмі: лицарські бої, мотоцикли та екстрим.
Початок фестивалю о 10:00.
Вхід вільний.
Місце: старий парк.
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