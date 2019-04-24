В Сумах незаконно спилили 17 деревьев Госэкоинспекцией в Сумской области установлен факт незаконного сноса деревьев по ул. Заливной в г. Сумы.

На основании обращения жительницы г. Сумы инспекцией была проведена проверка факта законности удаления в начале июля этого года 17 деревьев у дома 39 по улице Заливной в г. Сумі. Заявитель в обращении отметила, что уничтожением деревьев руководили работники магазина «Керамахит», который расположен на первом этаже этого дома.

Государственными инспекторами с выездом на место факт удаления деревьев был подтвержден, установлено, что разрешение на их удаление Сумским городским советом не предоставлялось. Работники магазина сообщили, что его владельцы на момент проверки находились за пределами Украины. По их информации удалением деревьев занималась ландшафтный дизайнер - гражданка М., которую вызвали в инспекцию, однако она не явилась.

Поскольку факт незаконного сноса зеленых насаждений является подтвержденным, при наличии признаков административного правонарушения, инспекцией было направлено письмо в Сумской горотдел полиции о необходимости принятия мер для установления виновных лиц в незаконном удалении деревьев для привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба ведомства.