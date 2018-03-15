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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05573

В Сумском исполкоме грядут перемены

Завтра, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета планируется внести изменения в состав исполнительного комитета.

Вместо заммэра Ольги Волошиной, которая уволилась с 28 августа, планируется включить главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика.

Напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета.

Политика Владимир Мечик Исполком
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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