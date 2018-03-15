В Сумском исполкоме грядут перемены

Вместо заммэра Ольги Волошиной, которая уволилась с 28 августа, планируется включить главу Песчанского старостинского округа Владимира Мечика.
Напомним: в июне Сумы превратились в Сумскую ОТГ благодаря присоединению Песчанского сельсовета.
Сегодня, 30 января, на сессии Сумского горсовета рассматривали предложение мэра Сум об исключении из состава исполнительного комитета Дмитрия Нагорного....
Сегодня, 27 июня, назначено внеочередное заседание исполнительного комитета....
Сегодня, 4 апреля, на сессии Сумского горсовета проголосовали за изменения в составе исполкома....
Сегодня, 30 марта, состоится внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета....
Сегодня, 15 марта, должно было состояться заседание исполкома Сумского горсовета....