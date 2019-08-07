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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
29.08.2019 13:28446

В Шостке ВАЗ «догнал» Хонду

ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 11:00 возле пешеходного перехода по улице Некрасова в Шостке.

ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 11:00 возле пешеходного перехода по улице Некрасова.

ВАЗ-21099 столкнулся с Хондой, которая двигалась впереди и, вероятно, резко остановилась перед «зеброй». К счастью, люди не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Но от помощи правоохранителей участники ДТП отказались, оформив происшествие при помощи европротокола, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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