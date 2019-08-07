В Шостке ВАЗ «догнал» Хонду ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 11:00 возле пешеходного перехода по улице Некрасова в Шостке.

ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 11:00 возле пешеходного перехода по улице Некрасова.

ВАЗ-21099 столкнулся с Хондой, которая двигалась впереди и, вероятно, резко остановилась перед «зеброй». К счастью, люди не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Но от помощи правоохранителей участники ДТП отказались, оформив происшествие при помощи европротокола, пишет Шостка.инфо.