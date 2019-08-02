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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59169

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

Александр Головаш - победитель командного чемпионата Украины в индивидуальной гонке.

В Белой Церкви состоялся очередной соревновательный день чемпионата Украины по велоспорту.

Сегодня, 29 августа, спортсмены состязались не только с собой, но и со временем. Победители сегодняшнего чемпионата определялись по сумме мест лучших трех спортсменов в команде.

Воспитанник сумского велоспорта Александр Головаш показал лучший результат в разделке, преодолев 24,5 км за 29 мин. 57 с, таким образом оказал неоценимый вклад для победы команды Киевской городской ШВСМ.

Спорт Александр Головаш Велоспорт
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