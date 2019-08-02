Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

В Белой Церкви состоялся очередной соревновательный день чемпионата Украины по велоспорту.
Сегодня, 29 августа, спортсмены состязались не только с собой, но и со временем. Победители сегодняшнего чемпионата определялись по сумме мест лучших трех спортсменов в команде.
Воспитанник сумского велоспорта Александр Головаш показал лучший результат в разделке, преодолев 24,5 км за 29 мин. 57 с, таким образом оказал неоценимый вклад для победы команды Киевской городской ШВСМ.
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