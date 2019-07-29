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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пляжницы закрыли сезон

28 августа прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и моложе «Закрытие летнего сезона».

В соревнованиях принимало участие 6 команд.

Результаты:

I м. - Шкурат М. / Дрижерук В., тренер Турченик В.Ф .;

II м. - Красножон А. / Ермак С., тренер Турченик В.Ф .;

III м. - Гладенко Т. / Дядина П., тренер Карабут Я.В.

Спорт Пляжный волейбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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