Сумские пляжницы закрыли сезон

В соревнованиях принимало участие 6 команд.
Результаты:
I м. - Шкурат М. / Дрижерук В., тренер Турченик В.Ф .;
II м. - Красножон А. / Ермак С., тренер Турченик В.Ф .;
III м. - Гладенко Т. / Дядина П., тренер Карабут Я.В.
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